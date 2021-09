Eesti naiste golf sai uue esinumbri

See on kõrgeim koht, mida Eesti naised maailma amatöörgolfi edetabelis saavutanud on. Anete Liis Adul tõusis samuti parimale isiklikule positsioonile, paiknedes nüüd 580. real ning esituhandesse mahub ka 954. kohal olev Karola Soe.

Eesti meestest püsib kõrgeimal kohal Carl Hellat, olles 493. tabelireal. Kevin Christopher Jegers on 629., Mattias Varjun 671. ja Richard Teder 788.