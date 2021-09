Venemaa suusatähed käisid Eestis vaktsineerimas

"Neid vaktsineeriti Pfizeri vaktsiiniga. Esimese doosi saime Itaalias, teise Eestis," rääkis Borodavko Vene portaalile championat.com.

"Pärast teist vaktsiini saime sertifikaadid ja loodame, et see aitab lahendada piiride ületamisega kaasnevaid probleeme. Peaaegu kõik sportlased on vaktsineeritud, aga see on eranditult vabatahtlik," lisas Borodavko.

Lisaks Bolšunovile said Eestis teise vaktsiinidoosi Natalja Neprjajeva, Deniss Spitsov, Aleksandr Terentjev, Aleksei Tšervotkin, Anna Gruhvina, Jana Kirpitšenko ja Maria Istomina.

Septembri alguses jäi mitmel Venemaa laskesuusatajal osalemata Annecys toimunud Martin Fourcade'i nime kandval suvebiatloni võistlusel.

"Viimastel päevadel on meil olnud probleeme Vene sportlastega, kes on vaktsineeritud Sputnikuga, mis ei ole aga Euroopa Liidus heakskiidetud. Pidime neile leidma asendajad," rääkis laskesuusalegend Fourcade siis.