Kolmapäeval esietendub lavastus olümpiasangar Kristjan Palusalust

Näidendi "Palusalu" autoriks on Arlet Palmiste. Lavastus esietendub 22. septembril Voose Päikesekodus. Lavastuses kasutatakse mitmeid kroonikakaadreid, mis kuvatakse lava seinale. Kaadreid, mida arhiivides ei olnud, salvestas näitetrupp ise üles. Näitlejad astuvad ekraanile ja ekraanilt maha.

Dekoratsioonid peaaegu puuduvad ja selle asemel luuakse taust foonile kuvatud liikuvate piltidega. "Voose Päikesekodus on välja ehitatud korraga kolmel seinal töötav projektorite süsteem, mis annab lavastuse jaoks täiesti uued tehnilised võimalused," tutvustab Voose Päikesekodu peremees Tanel Talve.

Lavastajana teeb oma teise töö Piibe Teatris Jaanus Nuutre. "Väikesed riigid vajavad omale suurkujusid. Mehi ja naisi, kelle järgi rivistuda, keda eeskujuks seada ja kellele kaasa elada," selgitas Nuutre oma nõusoleku põhjuseid. "Sellised kangelased teevad nii rahva kui rahvuse hingelt ja vaimult vägevaks. Võimalus lavastada Kristjan Palusalust teatritükk on koorem, mille kandmine on mistahes trupile ühtelugu vastutus kui privileeg. "Meie ülesanne on matilt võitjana väljuda, nagu tegi seda ikka ja jälle meie Kristjan."

"Ma olin noorena samuti maadleja ja sain 1986. aastal Palusalult käepigistuse ja tema autogrammiga diplomi," meenutas autor oma kokkupuuteid peategelasega "See diplom on mul tänaseni alles ja kodus aukohal. Olen kandnud mõtet, et peaks Palusalust näidendi kirjutama, vist oma 20 aastat. Imelikul kombel ei ole seda tänaseni tehtud. Mingi sein on olnud kogu aeg Palusalu ümber," lisas Palmiste.

Näidend jutustab Palusalu elust pärast II maailmasõda, kus uued riigivalitsejad ei osanud Palusaluga midagi peale hakata. Rahvas pidas Palusalu kangelaseks, aga Nõukogude korral ei olnud sellist kangelast vaja. Samas ei saanud teda ka harjumuspäraste võtetega hävitada, sest siis oleks rahvas kangelase jumalikustanud ja seda kartis riigiaparaat veelgi enam. Miks ei viidud Palusalu Siberisse, nagu kõiki teisi valel poolel võidelnuid?

"Palusalu elu kohta on palju küsimusi, kuid vastuseid tegelikult ei ole," arutles Arlet Palmiste. "Me püüame anda ühe nägemuse võimu ja vaimu suhetest. Võiduhetked teevad võitjatest rahva jaoks kangelased, kuid mis saab siis, kui eufooria möödub; kuidas kangelased oma staatust kasutavad? Kas võit kohustab olema eeskujuks? See on peen psühholoogiline mäng."

Palusaluna astub lavale Mihkel Tikerpalu. "Mõnda suurmeest kehastades on tunded alati kahetised. Uhke on olla üks esimesi, kes meie suurima olümpiasangari publiku silme ette manab, aga suurtel meestel on alati suured kingad, mille kandmine on vastutus. Palusalu kingad ehk nii suured ei olegi, aga tema pintsak, kuhu rammumehe õlad pidid ära mahtuma, on küll aukartustäratavalt võimas ja ma annan endast parima, et seda sisu ja karakteriga täita," rõõmastab Tikepalu uue väljakutse üle.

Tema abikaasa Ellenit mängib Liis Haab. Kiusliku NKVD-lasena on laval Riho Rosberg. Lisaks teevad lavastuses kaasa Heidi Pähn, Kristjan Arunurm, Gerhard Saks ja Rainer Miller. Kostüümikunstnik Jana Wolke, videokunstnik Andri Puusepp.