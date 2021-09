Simona Halep lõpetas treeneriga koostöö

Cahilli ja Halepi koostöö kestis kuus aastat ning 2018. aastal triumfeeris Halep Prantsusmaa lahtistel ja 2019. aastal Wimbledonis.

29-aastane Halep on sellel hooajal olnud mitu korda hädas vigastustega. Halep sai vigastada maikuus toimunud Rooma turniiril, kus tegi liiga enda säärelihasele ning pidi seetõttu vahele jätma Prantsusmaa lahtised, Wimbledoni ja olümpiamängud. Pärast seda andis ta Cincinnati tenniseturniiril reievigastuse tõttu loobumisvõidu.

Pärast vigastuspausi mängis Halep US Openil, kus jõudis neljandasse ringi ning kaotas seal Elina Svitolinale.

Halep asub maailma edetabelis hetkel 14. real.

After six wonderful years working together, @darren_cahill and I have decided that it's time to end our working relationship.



Thank you D for everything, for making me a better tennis player and a better person. pic.twitter.com/VOEt4i81Bf