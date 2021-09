Augustikuu parima mängija Saliste hooaeg on vigatuse tõttu lõppenud

Paide Linnameeskonna andis teada, et nende vasakkaitsja Joseph Saliste läheb neljapäeval parema jala pöialuu murru tõttu operatsioonile ning tänavune hooaeg on tema jaoks kahjuks lõppenud.

Augustikuu Premium liiga parimaks mängijaks tunnistatud Saliste sai vigastada Paide 5:2 võidumängus Tartu Tammeka üle, kus lõi avapoolajal ilusa kombinatsiooni tulemusena Paide 3:0 värava.

26-aastane Saliste oli ka hooaja alguses üle kahe kuu vigastusega palliplatsidelt eemal, mistõttu tänavu on ta 24 liigamängus Paide Linnameeskonda aidata saanud 14 korral. Sellele vaatamata on ta andnud seitse väravasöötu, mis on meeskonna parimaks tulemuseks.