TÄNA OTSE | Tartu Bigbank alustab eurosarja

Eurosarjas osales Tartu võrkpallimeeskond viimati seitse hooaega tagasi. Selleks, et jõuda Meistrite liigas põhiturniirile, peab eelringides jagu saama koguni neljast vastasest. Kaotuse korral jätkab meeskond aste madalamal ehk CEV karikasarjas.

Tartu peatreeneri Alar Rikbergi jaoks on seis keeruline, sest meeskonda on ta saanud ette valmistada väga vähe. Nagu peatreener ise, osalesid mitmed mängijadki hiljuti EM-finaalturniiril. Kui vigastatud Kert Toobal välja arvata, siis teiste meestega saab Rikberg arvestada.

Tartu meeskond koosneb vaid eestlastest. Vastase koosseis on oluliselt rahvusvahelisem ning šveitslasi pääseb põhikoosseisu tõenäoliselt kaks. "See ei ole Euroopa tippklubi. Aga see on väga korralik keskmik," iseloomustas klubi Rikberg. "Seal on mängijaid, kes on arvestatavates sarjades, olgu need Kreeka või Prantsusmaa või Saksamaa, väga korralikes klubides mänginud."

Tartu Bigbankiga kohtuv Amriswili Lindaren on kontrollmängudes näidanud head minekut.

Esimeses hooajaeelsed sõprusmängus alistati poolfinaalis Rainer Vassiljevi ja Kristo Kollo endine koduklubi Schönenwerdi 3:1 ning seejärel finaalis ka Jona 3:1. Amriswili rünnakut vedas mõlemas mängus Milija Mrdak.

Eelmisel nädalal kohtus neljakordne Šveitsi meister ja CEV Cupi 2019. aasta viienda koha omanik Amriswil kahel korral võõrsil Saksamaa tippklubi Friedrichshafeniga ning argentiinlase Juan Serramalera hoolealustel õnnestus kahel korral Friedrichshafen alistada.