Aastate eest suusahüppeid valitsenud austerlane lõpetas karjääri

Schlierenzauer võitis karjääri jooksul kahel korral MK-sarja (2009, 2013) ja Nelja hüppemäe turnee (2012, 2013) ning kogus tervelt 53 MK-etapivõitu.

2010. aasta Vancouveri olümpial krooniti ta võistkondlikuks olümpiavõitjaks. Individuaalselt tulid pronksmedalid nii normaal- kui ka suurelt mäelt. 2014. aasta Sotši olümpial lisandus võistkonnavõistluse hõbemedal.

Maailmameistrivõistlustelt on tal üks individuaalne tiitel - 2011. aastal Oslos oli austerlane parim suure mäe võistlusel. Lisaks on tal veel viis võistkondlikku MM-tiitlit ning individuaalselt ja võistkondlikult kokku kuus kahvatumat medalit.

Pärast 2014. aasta detsembris Lillehammeris teenitud 53. MK-etapivõitu Schlierenzauer aga enam endist lennukust ei leidnud. Harvadel juhtudel tulid kohad eskümnes, aga enamasti leidis austerlane end protokollis tagantpoolt.

Eelmine hooaeg katkes Schlierenzaueril põlvevigastuse tõttu enne Oberstdorfi maailmameistrivõistlusi. Oma otsusest lõpetada teatas sportlane enda lähedal seisvaid inimesi sel nädalal.

"Viimased kuud on mind positiivsel moel proovile pannud," kirjutas austerlane oma blogis. "Vigastuse tõttu on mul olnud piisavalt aega ja vajalikku distantsi, et oma mineviku üle mõelda ja saada aru, kus asun."

"Pärast kõike seda, mida olen sportlasena kogenud, ei ole mul olnud lihtne karjääri lõpetada, aga see otsus ja see ajahetk tunduvad õiged."

Lisaks eelpool mainitule oli Schlierenzauer karjääri jooksul väga edukas ka lennumägedel, kus tuli korra individuaalselt (2008) ja kolmel korral (2008, 2010, 2012) võistkondlikult maailmameistriks.