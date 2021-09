Premium liiga juht jagas kogemusi Aasia ja Euroopa alaliitudega

Soo rääkis seminaril Moldova, Ukraina, Kasahstani ja Aserbaidžaani alaliitudega ning 26. augustil interneti teel India, Bangladeshi, Iraani, Nepali, Jordaania, Malaisia ja Filipiinide alaliitudega.

"Mõned riigid, kellele kogemusi jagasin, olid rahvaarvult meiega võrreldes väga suured, kuid aluspõhimõtted, kuidas kogukonnaga suhelda, on sarnased," ütles Soo.

Oma ettekandes selgitas Premium liiga juht, kuidas kogukonnajuhtide projekti peamisteks eesmärkideks seati jätkusuutlik publikuarvu kasv, klubide tähenduse tõus kohalikus kogukonnas, liiga ja klubide jälgijate arvu ja maine tõus ning hea staadionielamuse pakkumine.

Enne koroonaviiruse pandeemiat püstitas üheksa projektis osalevat klubi oma kõigi aegade kodumängu publikurekordi, piletimüügist teenitav tulu tõusis 42 protsenti ning püstitati Premium liiga hooaja publikurekord. Pandeemia eel õnnestus lisaks keskmise publikuarvu tõusule staadionile tuua rohkem naisi: kui 2017. aastal oli naisi tribüünidel vaid 25, siis 2019. aastal juba 34 protsenti.

"On kaks eraldi maailma: kogukonnatöö enne pandeemiat ehk kuni 2019. aastani ning pärast seda. Eelmisel ja sel aastal pole saanud paljusid tavapäraseid tegevusi ellu viia ja mängude külastamine on raskendatud olnud, küll aga oleme sel ajal tublisti kasvatanud virtuaalselt publikut, näiteks Premium liiga otseülekannete jälgimine on tõusnud poole võrra. Samuti on läinud rõhk sotsiaalsele vastutusele ja oleme selles valdkonnas võtnud ette mitu projekti," rääkis Soo.

Moldovas peetud liigade strateegilise arengu seminaril käis lisaks Soole ka jalgpalliliidu liigade arendusosakonna spetsialist Andres Rattassep.