Katar võib jalgpalli MM-il nõuda mängijatelt täielikku vaktsineeritust

2022. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri võõrustav Katar on teatanud, et kõik jalgpalli suursündmust vaatama minevad inimesed peavad olema täielikult vaktsineeritud. Nüüd tahab riik läbi viia reeglit, mis nõuab vaktsineeritust ka kõigil mängijatelt.

Pärsia lahe äärne riik on juba teatanud, et kõik jalgpalli MM-i vaatama minevad inimesed peavad olema täielikult vaktsineeritud. "Koroonaviiruse pandeemia valguses pakub Katar kõiki vajalikke meetmeid, et kaitsta kõikide turniiriga seotud inimeste terviseid," ütles rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) esindaja väljaandele The Athletic.

Katari rahvaarv on arvestatavalt pea 2,8 miljonit ning riik on manustanud teisipäevase seisuga enam kui 4,6 miljonit vaktsiinidoosi, mis katab 82 protsenti kogu rahvastikust.

FIFA ning Katari terviseamet peavad veel läbirääkimisi, et jõuda lahenduseni, mis sobiks kõikidele osapooltele. Kaalumisel on erinevaid valikuid, millest üks on ka iga kolme päeva tagant negatiivse koroonatesti esitamine.

Riik kasutab käesoleva aasta novembris algavaid Araabia karikavõistlusi kui testvõistlust MM-i jaoks. Ka sellel turniiril peavad olema pealtvaatajad täielikult vaktsineeritud, kuid mängijatelt seda ei nõuta.

2022. aasta jalgpalli MM toimub järgmise aasta novembris ja detsembris.

Mängud toimuvad kaheksal erineval staadionil, millest neli on veel valmimisel. Turniiri avamäng toimub Al Khori linnas Al Bayti staadionil ning turniiri finaalmäng toimub Lusaili staadionil. Riigi pealinn Doha võõrustab kohtumisi kahel staadionil, kolm staadionit asuvad Al Rayyani linnas ning üks Al Wakrah linnas.