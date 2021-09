Kogemata poolmaratoni võitnud jooksja diskvalifitseeriti

Võistluse 10 km ja 22 km jooksurada algas samal teekonnal, kuid poolmaratoni jooksjad pöörasid ühel hetkel pikemale ringile. Sama tegi Ahmed, kes oli end registreerinud ainult 10 km võistlusele.

Sellegipoolest oli jooksja poolmaratoni kiireim, kui lõpetas ajaga 1:03.08, mis oli pea viis minutit teisel kohal lõpetanud Chris Thompsonist kiirem.

BBC vahendusel teatas võistlust korraldanud meeskond, et kuna Ahmed oli registreeritud eliitjooksjana 10 km distantsile, pidid organiseerijad ta diskvalifitseerima. "Reeglid on reeglid ja praegusel juhul peame Omari diskvalifitseerima. Me tunnustame tema esitust ja ta on kutsustud järgmisel nädalal eliitjooksjana Manchesteri jooksule," ütles korraldava meeskonna The Great Run Company juht Paul Foster.

Chris Thompson määrati ajaga 1:07.53 poolmaratoni võitjaks.