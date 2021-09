Istevõrkpalli koondis tuli Euroopa pronksliiga turniiril kolmandaks

Kui avapäeval alistati 3:1 Prantsusmaa, siis turniiri teisel võistluspäeval said eestlased kaks kaotust. Esmalt läks kirja 1:3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25) kaotus Tšehhile, misjärel jäädi korduskohtumises Prantsusmaale alla 1:3 (25:22, 18:25, 21:25, 23:25), vahendab volley.ee.

Peatreener Meelis Stamm ütles pärast teist võistluspäeva, et mõlemas mängus said otsustavaks geimi lõpud. "Mõlemad mängud olid head tasavägised, aga võrreldes esimese päevaga kaotasime me kahjuks tasavägised geimilõpud, mis ilmselt võib veidi ajada ka väsimuse kaela, kuna pidime olude sunnil turniirile tulema ilma vahetusmängijateta. Rõõmu valmistab see, et suutsime siiski mõlemalt vastaselt geimi võita, mis annab alust arvata, et oleme õiges kohas ja õigel teel," kommenteeris peatreener.

Turniir lõppes pühapäeval 1:3 (15:25, 16:25, 25:19, 24:26) kaotusega Tšehhile ning Eesti pälvis kokkuvõttes kolmanda koha. Margus Hoop valiti turniiri parimaks ründajaks.