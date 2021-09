Napoli jätkab Itaalia kõrgliigas kaotuseta

Victor Osimhen viis külastava meeskonna 24. minutil ette, kui pani jala vahele Lorenzo Insigne tõstele üle vastase väravavahi. 11 minutit hiljem harutas Napoli vabalöögist täielikult Udinese kaitse lahti ning Amir Rrahmani viis meeskonna 2:0 juhtima.

Teisel poolajal pikendas Kalidou Koulibaly pommlöögiga Napoli eduseisu veelgi ja 84. minutil pani Hirving Lozano mängule hüüumärgi ja kindlustas Napolile hooaja esimesest neljast mängust neljanda võidu.

Pärast nelja mänguvooru on Napoli Serie A edetabelis 12 punktiga esikohal, neile järgnevad kümne punktiga Inter ja AC Milan. Viimasel Meistrite liiga kohal on üheksa punktiga Roma, kellega Fiorentina on sama palju punkte kogunud. Kuuendal kohal on seitsme punktiga Lazio. Ainus punktita tiim on Salernitana.