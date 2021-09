Ajalooline nädalavahetus tõi Eesti veemotosportlastele viis MM-tiitlit

Möödunud nädalavahetusel sõideti Itaalias Cremonas paadiklassi F-500 MM-sarja viimane neljas etapp. Ühe veemoto mainekaima paadiklassi MM-i viimasele etapile olid tulnud kohale enamus tippudest ja tiitli võitmise võimalus oli enne viimast etappi neljal sõitjal.

Laupäeval sõideti vabatreeningud, ajasõidud ja esimene võistlussõit. Ajasõidu võitis Erko Aabrams 0,3 sekundiga itaallase Giuseppe Rossi ees, suurim konkurent slovakk Marian Jung oli 0,6-sekundilise kaotusega kolmas.

Parima stardikoha saanud Aabrams sai esimeses stardis hea lähte ja asus kohe esimesest pöördest sõitu juhtima. Ungarlane Attila Havas üritas küll Aabramsist mööduda, aga ruudulipu langedes pidi ta tunnistama eestlase paremust. Kolmas oli Rossi ja Aabramsi põhikonkurent Jung katkestas sõidu tehnilistel põhjustel.

Pühapäevaseks teiseks ja kolmandaks sõiduks tehti väga põhjalikud ettevalmistused. Teises stardis läks Aabrams järjekordselt juhtima, aga mõned ringid enne lõppu sai Itaalia piloot Andrea Ongari mööda ja võttis teisest sõidust võidu. Aabrams oli teine ja Jung kolmas.

Kahe sõidu kokkuvõttes oli Aabrams juba enne kolmandat sõitu kindlustanud Itaalia GP etapivõidu ja maailmameistritiitli. MM-sarja hõbemedal kuulus Marian Jungile ja pronksmedali võitis Attila Havas.

Aabrams on varasemalt tulnud paadiklassis F-125 maailmameistriks. F-500 MM-tiitlit eestlased varem võitnud ei ole.

"Tänan oma meeskonda, toetajaid ja Itaallasi, kes on mind aidanud kõik üheksa aastat, mil ma olen F-500 MM-sarjas osalenud. Olime terve hooaja kõige kiiremad ja proovisime kõigil etappidel teha stabiilset sõitu, hoida tehnikat ja sõidud lõpetada. Saavutasime kaks ajasõidu võitu, olime neljal korral poodiumil ja saavutasime kaks etapivõitu. Oli unistuste hooaeg ja saavutasime lõpuks tulemuse, mille seadsime eesmärgiks üheksa aastat tagasi," kommenteeris Aabrams.

Eesti sportlased teenisid Olbias neli MM-tiitlit

Itaalia GP-l osales üle 115 sportlase ja esindatud oli üle 20 riigi. MM-i suurimateks õnnestujateks olid kaks Eesti noorsportlast Mattias Siimann ja Mattias Reinaas. Itaalia GP-l välja antavast neljast võimalikust MM-tiitlist võitsid nad kõik neli, tõstes Eesti GP edukaimaks riigiks.

Mattias Reinaas on 16-aastane Kohila jetisõitja. Juunioride klassides mitmeid MM-tiitleid võitnud Reinaasil siiani täiskasvanute MM-ilt medalid puudusid.

Klassis SKI GP3 ajasõidus näitas ta teise kohaga, et teistel sõitjatel tuleb temaga arvestada. Ajasõidu võitis Goncalo Oliveira Rodrigues Portugalist 0,01 sekundiga Reinaasi ees. Esimeses sõidus saigi Rodriques stardist hästi minema ning hoidis oma liidrikohta kuni sõidu lõpuni. Teisena lõpetas Dag Martin Drange Norrast ja Reinaas oli kolmas.

Teises sõidus sai parima stardi Rodriques, tema järel ungarlane Szabo ja kolmandana Reinaas. Teinud trassi paarisrajal kõva tööd, oli Reinaas ennast sõidu keskpaigaks juba liidriks sõitnud. ja võttiski võidu, teine oli Rodriques ja kolmas Drange.

Pühapäeval oli ilm läinud tuulisemaks ja olud raskemaks, mis sobis eestlasele väga hästi. Ilusat sõitu tehes võitis ta kolmanda stardi ning tuli kolme sõidu kokkuvõttes klassi SKI GP3 maailmameistriks. Hõbemedal läks Rodriquesele ja pronks Drangele.

SKI GP2 klassis ootasid Reinaasi tugevad konkurendid Itaaliast, kellega käis tugev võistlus juba ajasõidus. Ajasõidu võitis Reinaas 0,14 sekundiga Daniele Piscaglia ees; esimesse sõitu sai Reinaas hea lähte ja hoidis esikohta ruudulipu langemiseni itaallaste Piscaglia ja Guidi ees. Teises sõidus kõik kordus, aga Reinaasi järel tuli teiseks Matteo Benini Itaaliast ja kolmas oli Rodriques Portugalist.

Viimases, kolmandas sõidus sai parima stardi Benini, kelle järel Reinaas ja siis Piscaglia, kellel õnnestus sõidu keskel Reinaasist mööduda. MM-tiitli võitmiseks ei tohtinud eestlane langeda neljandast kohast allapoole ning ta lõpetas sõidu kolmandal kohal, võites viiepunktilise eduga SKI GP2 klassi MM-tiitli. Hõbemedali võitis Benini ja pronksile tuli Pisqaglia.

"Selle aasta MM-ile olid kohale tulnud SKI GP2 ja GP3 parimad sõitjad, kelle seas mitmed endised maailmameistrid. Rasketes veeoludes tuli sõita targalt, et võita MM-tiitel. Stabiilne, kiire ja tark sõit näitas, kes on selle aasta parim. Kümneaastase treenimise tulemuseks on kaks MM-tiitlit täiskasvanute klassides. Sõidud olid rasked ning tehnilised. Ise olen oma sõitude ja tulemustega väga rahul," võttis Reinaas võistluse kokku.

Mattias Siimann on 18-aastane Karksi-Nuia jetisõitja, kes näitas juba selle aasta EM-sarjas, et MM-il tuleb temaga arvestada. Klassi Runabout GP4 ajasõidu võitis Siimann konkurentide ees 2,21 sekundiga, teine oli mitmekordne maailmameister Juan Carlos Martin Palau Hispaaniast ja kolmas noor Eesti sõitja Henri Koppas.

Esimeses sõidus võttis Siimann võidu vendade Palaude ees, teises sõidus sai Juan Palau hea stardi ja juhtis sõitu kuni lõpuni. Ungarlane Marcell Major hoidis terve sõidu teist kohta ja Siimann oli kolmas. Kolmandas ehk otsustavas sõidus pidi Siimann tiitli võitmiseks tulema vähemalt teiseks. Juan Palau sai Siimannist parema stardi ja asus sõitu juhtima, Siimann survestas Palaud mitu ringi, kuni liider tegi vea ja Siimann pääses sõitu juhtima. Kolmanda sõidu võiduga kindlustaski Siimann omale Runabout GP4 klassi MM-tiitli, hõbemedali ja pronksi võitsid vennad Palaud Hispaaniast.

Runabout GP2 klassis, kus Siimann osaleb tiitlivõistlustel esimest hooaega, kujunes võistlus alates ajasõidust Siimanni sooloetenduseks. Startides oli ta esimeses pöördepois kolmas, aga esimese ringi lõpuks oli ta juba võistlust juhtimas. Esimeses sõidus edestas ta mitmekordseid maailmameistreid Rashed Aldawasi Kuveidist ja Alejandro Molina Mirandat Hispaaniast. Kolme sõiduvõidu ja maksimumpunktidega võitis Simmann Runabout GP2 klassi maailmameistritiitli, hõbedale tuli Miranda ja pronksile sõitis ennast Marcin Senda Poolast.

"Olbia MM oli minu jaoks väga huvitav ja konkurentsitihe võistlus. Mulle on alati sobinud suure laine ja raskete oludega rajad, sest tunnen ennast seal kindlamalt kui konkurendid. Stardid mul küll alati ei õnnestunud, aga teen selle rajal oskuste ja sõiduga tagasi. Konkurents oli tugev ja kihutamist oli kõvasti. Tulemustega olen ma vägagi rahul ja sellel korral oli õnne ka rohkem kui varasematel aastatel. Loodetavasti saan järgmine aasta jätkata kõige kiiremas, Runabout GP1 klassis," ütles Mattias Siimann pärast sõite.

Pro ehk GP1 klasside MM-sarjas lööb sellel hooajal ainsa eestlasena SKI Ladies GP1 klassis kaasa Jasmiin Üpraus. Olbia etapil algasid eestlanna masinal probleemid juba ajasõidus, kui vabatreeningul kiiret aega näidanud Üpraus ei saanud tehnilistel põhjustel head aega kirja. Samuti tuli tehnika tõrkumise tõttu katkestada esimene võistlussõit.

Teiseks sõiduks oli viga leitud ja parandatud ning Üpraus sõitis välja teise koha. Kolmandas sõidus sai ta hea lähte ja koos rootslanna Emma-Nellie Ortendahliga sõideti mitmed ringid kõrvuti ja väga võrdselt, kuni paariradadelt väljudes sattusid masinad kõrvuti ja toimus kokkupõrge. Rootslanna kukkus jetilt vette, aga eestlanna sai pärast ehmatust sõitu jätkata. Liidrikohta Üpraus enam ei loovutanud ja võitis kolmanda sõidu. Etapivõit läks Rootsi Jonna Borgströmile, teiseks tuli lätlanna Krista Uzare ja kolmas oli Emma-Nellie Ortendahl.

Üpraus tuli kahe sõidu punktidega viiendale kohale. MM-sari jätkub novembris Kuveidis.