Naiste koondise valikmängu teenindab maailma parimaks valitud kohtunik

Mängu peakohtunik on kuus aastat tagasi maailma parimaks naiskohtunikuks valitud kogenud Katerina Monzul, kes on õigust mõistnud 2014. aasta Meistrite liiga ja 2015. aasta MM-i finaalis. Äärekohtunikena tegutsevad Marina Striletska ja Svitlana Hruško, mängu neljas kohtunik on Ljudmõla Telbuhh. Pärnu Rannastaadionil algab kohtumine kell 20. Pääsmed on saadaval Piletilevis, kohtumisest näitab otsepilti Soccernet.ee.

MM-valiksarjas lähevad samal ajal vastamisi ka Kosovo ja Norra ning selle kohtumise õigusemõistmine usaldati eestlastele. Peakohtunikuna astub väljakule Reelika Turi, teda assisteerivad äärtel Anni Rahula ja Anni Koppel. Neljanda kohtunikuna on ametis Triinu Vaher. Mäng peetakse Prištinas Fadil Vokrri staadionil.

A. Le Coq Arena ja kogu Lilleküla jalgpallikompleksi juhataja Targo Kaldoja täidab delegaadikohustusi sama sarja E-alagrupis Venemaa ja Montenegro vahelisel kohtumisel. Koondised lähevad Moskvas vastamisi teisipäeval Eesti aja järgi kell 17.