Itaallanna Paolini võitis karjääri esimese WTA turniiri

25-aastane Paolini alistas finaali jõudmiseks avaringis kuuenda asetusega Dayana Yastremska, veerandfinaalis võitis ta neljanda asetusega Sorana Cirstead ning poolfinaalis oli ta üle teise asetusega Julia Putintsevast. Kõik kolm mängijat asuvad maailma edetabelis esiviiekümnes.

"Sloveenias on olnud imeline nädal, ma olen väga õnnelik. Esimese WTA turniiri võitmine on väga suur saavutus ning selle teeb eriliseks, et see juhtus kõvakattega väljakul," ütles praegu karjääri parimal 87. real paiknev Paolini.