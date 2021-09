Rapla lõpetas vigastada saanud ameeriklasega koostöö

Klubi lootis, et Nelsonile muret tekitanud reielihase vigastus paraneb kiiresti, aga uuringute käigus selgus, et korvpallurit võib ees oodata kuni kahe kuu pikkune vigastuspaus.

"Hooaja algus on meile väga palju väljakutseid esitanud. Ma arvan, et saab öelda, et meil on olnud enne hooaja algust juba rohkem vigastusi kui tervel eelmisel hooajal kokku. Nelsoni reievigastus oli järjekordne tagasilöök, millest me peame kiirelt taastuma. Loodame uue mängujuhiga iga hetk lepingu allkirjastada, juba on järgmised kaks kandidaati välja valitud. Õnneks on meil peagi teile edastada ka rõõmusõnumeid korvialuste täiendustega. Siiski, iga asi omal ajal! See hooaeg on õpetanud tõelist kannatlikkust, kuid usun, et meeskonna tulevik on helge," ütles klubi mänedžer.