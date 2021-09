Messi tegi Pariisi publiku ees debüüdi ja PSG võitis

Messi liitus klubiga juba poolteist kuud tagasi ning enne pühapäeva oli ta mänginud PSG eest kahel korral, aga mõlemad mängud toimusid võõrsil ja PSG kodustaadionil õnnestus tal klubi eest mängida esimest korda.

Pühapäeval mindi vastamisi Lyoni Olympique'iga, kus kohtumise esimene värav löödi alles teisel poolajal, kui 54. minutil jõudis selleni Lyoni poolkaitsja Lucas Paqueta. Veerand tundi hiljem teenis PSG penalti, mille realiseeris Neymar ning kolmandal üleminutil kindlustas PSG-le võidu Mauro Icardi.

PSG-l on Prantsusmaa kõrgliigas kuue mänguga kirjas kuus võitu ja klubi on kindlalt esikohal. Lyonil on kuue mängu järel koos üheksa punkti ja asub tabelis üheksandal real.