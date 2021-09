Eesti kurlingupaar jõudis kodusel MK-etapil veerandfinaali

Segapaaris kurlingu MK-etapp tõi Tallinnasse võistlema tipptasemel võistkonnad, sealhulgas ka mitmeid Pekingi olümpiamängude osalejad. Esinduslikus seltskonnas jõudis Eesti parim kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill veerandfinaalini, kuid pidi 7:6 tulemusega tunnistama Norra kurlingupaari paremust.

"Kahju on, et me ei saanud mängida medalimänge, kuid hea meel on selle üle, et mängudes Šveitsi ja Norra vastu lasime küll vastased eest ära, kuid suutsime ikka mängu tagasi tulla ja Šveitsi olümpiavõistkonda ka võita. Norra mängus olime viimase viskeni mängus, kuid ei suutnud kahte olümpiatiimi seekord ühel turniiril võita. Oleme uue mängustiiliga rohkem kohanenud ja tundub, et see peegeldub ka tulemustes. Ma ise tunnen end kindlamalt iga mänguga," kommenteeris Eesti kurlingumängija Kaldvee

Kulla mängus kohtusid Tšehhi ja Itaalia kurlingupaarid ning tasavägisest mängus selgus võitja alles lisavooru viimase kiviga. Võitjaks tuli Tšehhi olümpiapaar, kellel on ette näidata ka möödunud MM-i seitsmes koht. Finaali kaotanud Itaalia olümpiamängude võistkond sai hõbeda. Kolmandale kohale tuli Norra olümpiavõistkond, kes võitsid eelmisel olümpial pronksi ja 2021. aasta MM-il hõbeda.

Üllatavalt jäi pjedestaalilt välja võistluse favoriidiks peetud Šveitsi kurlingupaar, kes eelmiste olümpiamängude hõbemedalistid ning viimasel MM-il jagasid 5.-6.kohta.

Eestit esindanud kurlingupaar Triin Madisson ja Karl Kukner oma alagrupist edasi ei pääsenud, kuigi turniiri alustati kahe võiduga, kus ühes mängus alistati tulemusega 8:3 juba koha kindlustanud Norra olümpia esindusvõistkond.