Mourinho sai Roma peatreenerina esimese kaotuse

Verona klubi jäi kodus senise tabeliliidri vastu avapoolaja lõpuks kaotusseisu, aga teine poolaeg kulges sündmusterohkelt. Esmalt suutis Antonin Barak 49. minutil seisu viigistada ja juba viis minutit hiljem läks klubi Gianluca Caprari väravast juhtima. 58. minutiks oli seis Ivan Ilici omaväravast jälle viigis, aga kodumeeskond asus siiski 63. minutil Davide Faraoni väravast uuesti juhtima ja 3:2 edu enam käest ei lastud.

Jose Mourinho käe all on AS Roma seni kõik kuus kohtumist võitnud seega oli see klubi jaoks uue peatreeneriga esimene kaotus.

Teises kohtumises mängisid Torino Juventus ja AC Milan omavahel 1:1 viiki. Juventus ei ole suutnud seni veel nelja mänguga oma võiduarvet avada. Kuigi pühapäeval toimunud mängus oli Juventus Milani vastu 70 minutit eduseisus, tuli lõpuks ikkagi leppida viigiga. Milani eest ei mänginud vigastatud Zlatan Ibrahimovici ja Olivier Giroud. Ühtlasi tähendas mäng seda, et Juventus on nüüd juba 18 kohtumist järjest nullimänguta. Juventusel on edetabelis pärast nelja mängu vaid kaks punkti.

Ragnar Klavani endine koduklubi Cagliari mängis võõrsil Laziologa 2:2 viiki.