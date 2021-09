Heino Enden: Kalev/Cramo leegionärid tahavad pingutada kaitses

Missuguse mulje meie meeskond nende kolme võiduga jättis ja kui tähtsaks pead seda, et kodus suudeti see kvalifikatsiooniturniir võita? Traditsiooniline see Eesti korvpallimeeskondadele ei ole.

Eesmärk sai täidetud. Selles suhtes on kõik okei. Ma arvan, et esmakordselt pika aja jooksul on Kalevi meeskonnas sellised leegionärid, kes üritavad ja tahavad mängida kaitses. Tavaliselt on seal üks-kaks, kes väga ei ole seda tööd viitsinud teha. See on positiivne ja annab meeskonnale kindluse. Teine positiivne, mis nende mängudega silma jäi, on see, et palli jagatakse. Leegionäridest tagamängijate sööduoskus on palju parem kui eelnevatel [aastatel] on olnud. Nad nii palju ei mõtle ehk oma skoorile kui meeskonna mängule. Aga Kalev pidi selle turniiri võtma - kõik kolm meeskonda olid neist selgelt nõrgemad. Eesmärk on täidetud ja nüüd tuleb edasi vaadata.

Põhiturniiril tuleb näidata päris head mängu, et saada vastu sellistele meeskondadele nagu Oostende (Belgia), Strasbourg (Prantsusmaa) ja Bursa Tofas (Türgi). Igasti kõrgest klassist meeskonnad.

Absoluutselt! Seal peab ka kaitsemäng olema hoopis teisest puust. Ei tule sellist jalutuskäiku katte-kattes mängus, mis oli viimases mängus leedukate vastu. Tulevaste vastaste pikad on palju liikuvamad, kiiremad. Raskem saab olema meie tagamängijatel korvi alla jõuda ja sealt ka nii kergeid viskeid sooritada. Aga mis muret tekitab - VTB liiga on kõvasti tugevam liiga, rääkimata Euroliigast... meie eesliin ei ole sellisel tasemel, mis lubaks pikas perspektiivis edukalt esineda. Murphy koos Nurgeriga jääb korvi all natuke nõrgaks. Meie pikad ääred - Kitsing, Hermet, Silinš - paneks kolme punni parema meelega peale kui korvi alla läheks. Okei, seal on võib-olla ka oskuste puudus. Aga ma arvan, et eesliin selle koosseisu juures on tugevamates mängudes probleem.

VTB Ühisliigas on tihti pääs play-off'i läinud käest sellega, et hooaja hakul, kui veel otsitakse mehi ja otsitakse meeskonda, magusad mängud lastakse käest.

Iga mäng on kulla hinnaga ja eelkõige sellise vastastega, kellega me koha eest play-off'is võitleme. Viimase viie aasta jooksul neljal on Kalevil olnud reaalne võimalus mängida neljanda-viienda-kuuenda koha peale. See aasta on Himki ka ära jäänud. Selge, et neli esimest on tugevamad, aga peame iga mängu minema seal viiendast kohast allapoole minema mängima ja võitma kõik need, mis on kohustuslikud võidud, et pääseda kindlalt play-off'i.

Eufooriasse selle kolme võidu puhul ei maksa laskuda.

Kindlasti! Eesmärk on täidetud - see on väga positiivne. Mängupilt on positiivne. Aga see kaitse ei olnud sel tasemel, mis tuleb vastu alagrupiturniiril ja suuremas osas VTB mängudes.