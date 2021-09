Eesti meister Rehepapp: eks mina mängisin oma võimete piiril

"Gert oli hea vastane ka muidugi. Väga tubli noor poiss! Eks mina mängisin oma võimete piiril," lausus Rehepapp intervjuus ERR-ile. "Andsin endast parima. Kui noor mängija on võimeline, siis võib ka väike pinge sisse tulla."

Rehepapp asus matši alguses 3:0 juhtima. "3:0 seisult ei ole veel kaugeltki asjad läbi - mul kunagi üks valus kogemus, juhtides 6:0 ja kaotades 6:7. Kunagi ei ole läbi enne, kui viimane kuul ei ole sees ja valge ei ole seisma jäänud."

Rehepapp juhtis ka 8:3, aga matši lõpp nihkus siiski oodatust kaugemale. "10:5 seisu pealt tegin asja, mida oleks saanud väga vältida. Üks peide, kus ma jätsin valge peitu," analüüsis Rehepapp. "Üritasin hoida külma närvi ja teadsin, et see võimalus ehk tekib ja siis see tuleb lihtsalt ära kasutada. Unustada, et ma selle eksimuse tegin."

Kolme aasta jooksul on Rehepapp pääsenud kahel korral telefinaali ja need mõlemad ka võitnud. "Võib väga rahul olla, kuigi ma tunnen, et see väga ei olene minust. Ma olen küll natuke harjutanud, trenni teinud ja annan endast parima, aga väga palju sõltub, kuidas kuulid veerevad, kuidas mäng ja siinne õhkkond läheb," jäi ta seejuures tagasihoidlikuks.

Rehepapp tegeleb piljardiga hobitasandil ega ole teinud valikut jõuda maailma või Euroopa tasemele. "Selle valiku - mitte hakata professionaalseks mängijaks - tegin juba kümme aastat tagasi. Hetkel on see hobitasandil. Ma muidugi ei ütle, et see kunagi ei muutu, aga hetkel on plaan selline."