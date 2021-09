Bagnaia hoidis Quartararo seljataga ja võitis teise etapi järjest

Teise etapivõidu järjest teeninud 24-aastane mootorrattur juhtis konkurentide ees kindlamalt, aga lõpus kerkis prantslane talle kannule.

"Ma teadsin, et mul on pehme tagumine rehv ja see tekitab veidi raskusi, aga üritasin esimestel ringidel pingutada, et vahet suurendada," kommenteeris Bagnaia oma esikohta San Marinos Misano ringrajal.

"Viimased kümme ringi, kui Fabio taastus, olid väga rasked. Ta oli lõpus pisut parem, aga me tegime täna uskumatult head tööd."

"Kaks võitu järjest on minu jaoks imeline," jätkas Bagnaia. "Mul oli oma esimese võidu saavutamine siin väga keeruline. Midagi jäi puudu. Nüüd aga olen väga õnnelik."

MM-sarjas üsna turvalist liidrikohta hoidev Quartararo lisas, et andis omalt poolt kõik. "Mõnel hetkel sain vahe väiksemaks, aga Pecco [Bagnaia] oli täna teisel tasemel. Aga tegime oma töö ära, sest MM-sarjas on meil ikka hea edu."

Neli etappi enne hooaja lõppu on Quartararol 234 punkti ehk 48 enam kui Bagnaial. Igalt etapil on võimalik teenida maksimaalselt 25 silma ehk jagamisele läheb veel sada punkti.

Misanos tõusis pjedestaali madalaimale astmele uustulnuk Enea Bastianini (Ducati; +4,789), kes näitas samuti silmapaistvat sõitu, sest startis ta alles 12. positsioonilt.

Kuue hulka mahtusid Misanos ka hispaanlane Marc Marquez (Honda), austraallane Jack Miller (Ducati) ja hispaanlane Joan Mir (Suzuki), kes kokkuvõttes hoiab 167 punktiga kolmandat kohta.

MotoGP sari jätkub kahe nädala pärast Ameerika Ühendriikides Austinis.