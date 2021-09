Peatreener Henn kiitis Alliku mitmekülgsust

Tallinna FC Floral on käsil tihe võistlusperiood, sest eurosarjas alagrupiturniirile edenemine tähendab suurenenud koormust. See omakorda nõuab ka treeneritelt tarku valikuid koormuse jaotamise osas.

"Tegime need vahetused, mis oli võimalik teha. Mingis kohas oleks ehk [veel] tahtnud, aga ei olnud võimalik," kommenteeris Flora peatreener Jürgen Henn pärast 2:0 võitu Nõmme Kalju üle ERR-ile. "Aga ma arvan, et kokku suutsime panna okei koosseisu. Mõned mängijad saime võtta natuke varem puhkama."

Puhkust sai Rauno Sappinen, aga nimekaim Rauno Alliku täitis tema kohta vääriliselt, lüües Kaljule kaks tabamust. "See on kindlasti vajalik, et meil on Alliku-sugune tüüp, kes suudab ründeliinis katta kolme-nelja positsiooni," lausus Henn.

"Võib seal ees kõikidel positsioonidel mängida ja olla efektiine. Eelmistes mängudes jagas sööte, seekord lõi ise. Kindlasti väga väärt mängija meie jaoks."

Alliku enda jaoks olid tabamused tähtsad, sest kahest väravast esimene tähistas tema sajandat Premium liigas. "Sain alles hiljuti teada, et mul on 99. Kaljuga mäng ja tavaliselt mul Kalju vastu tuleb," lausus päevakangelane ise. "Nii läks ka täna."

Tiheda kalendri olukorras tuleb olla füüsiliselt ja vaimselt valmis. "Peame olema. Praegu oli meil ka kaks trenni ja mäng - suutsime mängida küll," ütles Alliku. "Nüüd sama asi - saab kaks päeva puhata ja siis tuleb mängule minna."