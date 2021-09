TÄNA OTSE | Premium liiga: Nõmme Kalju võõrustab Paide Linnameeskonda

Premium liiga tabelis kolmandat kohta hoidev Paide Linnameeskond mängib pühapäeval Kadrioru staadionil liigatabelis neljandal kohal oleva Nõmme Kaljuga.

Sel hooajal on meeskonnad omavahel juba kaks korda kohtunud. Aprillis toimunud esimeses kohtumises oli võidukas Paide Linnameeskond, kes võitis tulemusega 2:1. Maikuus toimunud teine kohtumine jäi 0:0 viiki.

Paide on 23 kohtumisega saanud 13 võitu, 7 viiki ja 3 kaotust. Kokku on Paide kogunud 46 punkti. Nõmme Kaljul on sel hooajal kirjas 11 võitu, 3 viiki ja 9 kaotust. Premium liiga tabelis on Kalju 36 punktiga neljandal kohal.

Kohtumine algab täna kell 15.00, ülekanne algab ETV 2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.50.