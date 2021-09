Naiste male maailmameister nõuab Netflixilt valurahaks miljoneid

Sarjas, mille keskmes on noore malegeeniuse Beth Harmoni tegemised, on Gaprindašvilit kujutatud viimases osas. Seal räägib malekommentaator Harmoni kohta: "Ausalt öeldes on ainus tavatu asi tema juures tema sugu."

Seejärel liigub kaamera näitleja peale, kes kujutab Gaprindašvilit ja kommentaar jätkub: "Ja isegi see pole Venamaal tavatu. Seal on Nona Gaprindašvili, aga tema on on naiste maailmameister ega ole kunagi kohtunud meestega."

Süüdistuse järgi asetas see Gaprindašvili valesse valgusesse, kuna 1962-1978 naiste maailmameistriks olnud maletaja oli meesmaletajatega korduvalt kohtunud ja neid ka võitnud. Sarjas kostuv kommentaar olevat aga "seksistlik ja alavääristav".

Gaprindašvili sõnul oli ta aastaks 1968, kui sarja episood aset leidis, kohtunud ametlikult vähemalt 59 meesmaletajaga, nende seas kümne suurmeistriga. "Netflix valetas jultunult ja tahtlikult Gaprindašvili saavutuste kohta odaval ja küünilisel moel draama tekitamiseks, näitamaks, et väljamõeldud peategelane suutis teha midagi, mida pole suutnud ükski naine, sealjuures Gaprindašvili," seisab hagis.

Lisaks solvas süüdistuse järgi maletajat ka asjaolu, et teda nimetati sarjas venelannaks, kuigi tegemist on grusiiniga, rahvusega, kes elas NSV Liidus venelaste rõhu all ning kes on ka pärast iseseisvumist riiki tunginud ja rahvust kiusanud.

Gaprindašvili nõuab Netflixilt kohtu kadu valurahaks viis miljonit USA dollarit. Samuti soovib ta sarjast tsitaadi eemaldamist selle kohta, nagu poleks ta kunagi meestega kohtunud.

Netflix esitas süüdistuse peale kõneisiku kaudu omapoolse kommentaari: "Netflix tunneb proua Gaprindašvilisi ja tema hiilgava karjääri suhtes kõvasti lugupidamist, aga usub, et süüdistusel pole alust ja kaitseb end juhtumis jõuliselt."