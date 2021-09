Eesti jooksutipud võistlevad laupäeval Raplas

Meeste 10 km distantsil on favoriitideks Eesti selle aasta meister 10 000 m jooksus, Tartu Kalevlane Kaur Kivistik ja sama distantsi kolmas Karel Hussar (SK Jooksupartner), kes viisid mõlemad sellel suvel oma 10 000 m rekordid 29 minuti sisse (Kivistik 29.38,91 ja Hussar 29.45,57). Kindlasti ihkab medalit ka läinud nädalavahetusel Eesti maratonimeistriks tulnud Dmitri Aristov.

Esinduslik on ka naiste koosseis: tiitlit tuleb kaitsma Rio olümpialane Liina Luik, kullasoosikuteks on veel Pille Hinn, Laura Maasik, Kelly Nevolihhin ja Eesti parim triatlonist Kaidi Kivioja.

Poolmaratonis on stardis Tallinna maratoni võitja Ibrahim Mukunga ja 5 km distantsil on stardinimekirjas ka olümpiamaratoonar Roman Fosti.

Esmakordselt antakse kell 12 start noortejooksudele, kuhu on ennast kirja pannud 252 noort, kes kõik ühiselt stardivad spetsiaalselt noortejooksuks tehtud Nike särkides. Reedese seisuga oli 5 km, 10 km ja poolmaratoni distantsidele registreerunud ligi 700 osalejat.

Lisaks toimuvad võistluskeskusest Rapla Selveri parklas eraldi lastejooksud, mis peetakse Sadolini spordihoone juures. Lapsi tulevad lõbustama sportlikud maskotid: rebased ja Lotte. Lastejooksud algavad laupäeval kell 10, 5 km start on kell 11.45, poolmaratonil kell 13 ja 10 km distantsil kell 13.10.

Kohapeal on võimalik kõikidel huvilistel registreerida endale sobivale distantsile. Jooksu korraldamisel jälgitakse kõiki ohutusnõudeid ning kõik osalejad peavad tõendama enda nakkusohutust.

Lisaks on toimumas virtuaaljooksud kuni septembri lõpuni. Praeguseks on virtuaaljooksudele registreerunuid 253. Sobiv distants on võimalik igalühel läbida endale valitud ajal endale sobivas kohas. Korraldajad prognoosivad koos laste- ja virtuaaljooksudega liikuma panna ligi 2000 jooksusõpra. Kõikidele osalejatele on mitmeid pakkumisi koostööpartneritelt, unikaalne medal ning head elamused rajalt.