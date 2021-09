Kuusik Grabe edust: võimas olukord, US Open on MM-iga võrdne turniir

Eesti piljardiliidu presidendi Kristjan Kuusiku sõnul on Denis Grabe jõudmine USA lahtiste kaheksandikfinaali märkimisväärseks saavutuseks. Eesti meistrivõistlused toimuvad seekord küll riigi parima mängijata, kuid kaalul on palju.

Grabe alistas Atlantic Citys toimuvatel 9-palli USA lahtistel neljapäeval šotlasest tippmängija Jayson Shaw 11:9 ja tagas koha kaheksandikfinaalis.

"See on väga-väga võimas olukord. Võrdlen seda kindlasti 2016. aasta MM-ilt saadud viienda kohaga, need on täiesti võrdse kaaluga turniirid. Kindlasti ei saa aga temasugusel mehel olla kehvemat sihti kui US Openi võit," kinnitas Kuusik intervjuus ERR-ile.

"Julgen väita, et US Openil on sama suur kaal kui maailmameistrivõistlustel. Ega seal mingit vahet pole. Kuna tegemist on kommertsturniiriga, suure auhinnafondiga turniiriga, võib ka olla tase kõvem kui MM-il. Arvan, et ta on võistluse mõttes MM-ile võrdväärne paariline," lisas Kuusik.

Kui eelmisel aastal krooniti Mark Mägi ERR-i kaamerate ees piljardi 9-palli formaadi Eesti meistriks novembri teises pooles, toimuvad kodused meistrivõistlused seekord septembri keskel. Finaal on ETV2 eetris laupäeva õhtul, otseülekanne algab kell 19.50.

"Põhjuseks on viirusolukord ja teadmatus," tõdes Kuusik. "Kui suvel saime kõike korraldada, kaasa arvatud suurvõistlus Tallinn Open, oli arvata, et septembris saame ka Eesti meistrivõistlused ära teha. Keegi ei ütle, kuidas on olukord novembris. Seetõttu on ka Denis Grabe siit eemal, aga kõik saame aru, et tagatud üheksas koht US Openil kaalub üles selle, kas ta Eesti meistrivõistlustel osaleb või mitte."

Alaliidu presidendi sõnul on tase täpselt nii kõva kui ilma Denis Grabeta olla saab ning meistrivõistlustel on tähtis roll selgitamaks, kes esindavad Eestit novembri alguses Türgis toimuval EM-il.

"Teame, et mõned liikmed ei taha sinna praeguse keerulise olukorra tõttu sõita ja oleme alaliidu juhatuses võtnud vastu otsuse, et Eesti meistrivõistluste parimad võivad olla asendusliikmed kahe kuu pärast toimuval EM-il. Siin on palju kaalul," kinnitas Kuusik.