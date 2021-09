Karl Jakob Hein sõlmis Arsenaliga uue lepingu

19-aastane Hein liitus Nõmme Unitedist Inglismaa tippklubiga 2018. aasta juulis ning sõlmis järgmisel aastal meeskonnaga profilepingu.

Hein on seni peamiselt esindanud Arsenali U-23 võistkonda, oma debüüdi esinduskoosseisu eest tegi ta juulis hooajaeelses mängus Hiberniani vastu ning kuulus eelmisel hooajal kuuel korral tiimi Euroopa liiga mängudes vahetusmeeste pingile.

"Lepingu pikendamine selle suure klubiga tähendab mulle palju. Olen väga-väga õnnelik," sõnas Hein Arsenali kodulehele. "See on olnud pikk protsess. Minu ambitsiooniks on kõvasti treenimine, edasi arenemine ning loodetavasti saan siis oma võimaluse [esindusmeeskonnas]. Tunnen end iga päevaga mugavamalt," lisas Eesti koondislane.