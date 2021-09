Eesti tennisemeeskond kohtub Davise karikasarjas Šveitsiga

III grupp on juba regionaalne ja sinna langemise korral peaks Eesti mängima Euro-Aafrika tsoonis. Viimati mängis Eesti Davise karikasarjas poolteist aastat tagasi, kui mullu märtsis alistati võõrsil Gruusia ja tänu sellele jõutigi Maailmaliiga II gruppi. Sisuliselt on praegu tegemist 2020. aasta hooaja jätkuga, sest see katkes koroonapandeemia tõttu.

Eesti koondis sõitis Bieli koosseisus Vladimir Ivanov (vanus 34, edetabelikoht 717.), Daniil Glinka (21, 818.), Mattias Siimar (23, 1041.), Siim Troost (21, 1580.) ja Mark Lajal (18, juunioride ITF 13.). Eesti meeskonna treener-kapten on Ekke Tiidemann.

Šveitsi koondisse kuuluvad Henri Laaksonen (29, 119.), Marc-Andrea Hüsler (25, 160.), Dominic Stricker (19, 287.), Leandro Riedi (19, 763.) ja Jerome Kym (18, 1113., juunioride ITF 6.). Kaptenina juhib Šveitsi meeskonda Severin Lüthi.

Šveitsil ei tee kaasa nende nimekaimad mehed Roger Federer ja Stanislas Wawrinka, kuid edetabeli põhjal on Šveits ikkagi selge favoriit. Kaks šveitslast mängisid hästi äsja lõppenud US Openil, kui Laaksonen jõudis kolmandasse ringi ja Kym juunioride turniiril poolfinaali.

Reedel algavad mängud Bielis Eesti aja järgi kell 14.30 ja laupäeval kell 14. Varem ei ole Eesti ja Šveits Davise karikasarjas kohtunud.