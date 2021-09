Inglismaa ja Chelsea jalgpalluri autasud langesid varaste saagiks

Inglismaa jalgpallikoondise ja Londoni Chelsea kaitsemängija Reece James avaldas, et teisipäeval tungisid tema koju vargad ja viisid ära mitmed tema autasud.

21-aastane James postitas sotsiaalmeediasse lühikesi klippe, kust on näha, kuidas neli kapuutsides tegelast murravad tema majja.

Mängija sõnul viisid nad minema seifi, kus ei olnud juveele, küll aga tema kevadine Meistrite liiga võitjamedal, Euroopa meistrivõistluste finalisti medal ja tänavune UEFA superkarika medal.

"Need medalid olid võidetud esindades Chelseat ja Inglismaad - au, mida ei saa minult võtta hoolimata sellest, kas mul on või ei ole tõestuseks füüsilisi medaleid," kommenteeris jalgpallur Instagramis.

Sellegipoolest palus James jälgijatelt kurjategijate identifitseerimiseks abi. "Politsei, minu nõuandjad ja Chelsea (ja paljud teised) on kõik minu taga ning meil on kindlad juhtnöörid, kes võiksid olla kurjategijad. Me peatame nad," lisas ta.

Jamesi teatel ei olnud sissemurdmise ajal kedagi kodus. Tema ise viibis samal õhtul Meistrite liiga mängul Peterburi Zeniidiga.