Eesti naiskond loodab Sloveenia vastu pakkuda parema esituse

"Need 30 minutit, kus seis püsis 0-0, suutsime oma mängujoonistest, taktikast ja individuaalülesannetest ju kinni hoida," meenutas poolkaitsja Kairi Himanen ERR-ile.

"Kui suudame seda teha pikemalt - mis ongi ju meie eesmärk -, siis ma usun, et oleme võimelised ilusamat tulemust näitama ja meeldivamat mängupilti."

Ka peatreener on mängud Sloveeniaga läbi analüüsinud ja teab, mis on vaja paremini teha. "Tõesti teame, et meil on võimalik mängida palju paremini ja me peame mängima palju paremini," lausus ta.

"Ma tean, et mängijad mõtlevad ka nii. See on tugev [naiskond], aga selles mängus on paljugi võimalik. See ainus asi, mis me peame ise hoidma, on meie oma mäng ja need baasasjad on vaja teha paremini."

Eesti mängib Sloveeniaga reede õhtul Pärnu Rannastaadionil.