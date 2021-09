Jaan Puidet alustas Hispaanias silmapaistvalt

Pingilt sekkunud Puidet kerkis 14 punktiga oma meeskonna paremuselt teiseks skooritegijaks, jäädes alla üksnes hollandlasele Jordy Kuiperile. Lätlane Davis Geks lisas 12 silma ning Inigo Mayorga ja Sergio de la Fuente viskasid kumbki 9 punkti, vahendab Korvpall24.ee.

Real Valladolidi hispaanlasest peatreener Roberto Gonzalez kommenteeris pärast matši klubi kodulehele, et jäi hoolealuste esitusega väga rahule. Mees poetas ühe lause konkreetselt ka meie mehe Jaan Puideti kohta: "On tähelepandav, et Tafari Raffington ja Jaan Puidet on andnud meie meeskonnale oma intensiivsusega uue käigu juurde."

Silmapaistva esituse tegi taas ka tänavu suvel Eesti meestekoondise lävele jõudnud 19-aastane tagamees Joonas Riismaa, kelle koduklubi Pistoia pidi kolmapäeval Itaalia tugevuselt teise liiga ehk Serie A2 superkarikaturniiril vastu võtma 74:81 (15:13, 22:17, 15:31, 22:20) kaotuse Orlandina Basketilt.

Avaviisikus platsile jooksnud noore eestlase kontole kogunes oma tiimi paremuselt teise mehena 15 punkti (kahesed 6/6, kolmesed 1/7), 7 lauapalli (neist 3 rünnakul), üks resultatiivne söötu, üks vaheltlõige, 3 isiklikku viga ja üks pallikaotus.

