Esiliiga liidri ülevõimu vundamendiks on karjääri lõpetama tulnud mängijad

Esiliiga uue hooaja avamatšis võõrustas noortega mängiv Tapa teisipäeval oma koduplatsil ülikogenud meestega mängivat Põlva/Arcwood. Põlva pani oma võimsuse ja kogemuse maksma ja sai 35:21 võidu. Viis väravat viskas viis meest eesotsas ekskoondislase Raido Peedomaaga. Põlva meeskond on püsinud aastaid esiliiga tipus ja võitnud nüüd järjest 41 mängu. Nende edu taga on tugev komplekteeritus.

"Pikk pink ja see, et mul mehed tulevad ikka meistriliigast, Põlva Servitist meistermeeskonnast," rääkis ERR-ile võistkonna peatreener Romet Oone. "Neil on vorm hea, kui seda hoida, siis kõik see kokku aitabki meil ees püsida."

Igale positsioonile on Põlval neli mängijat ja mehed tulevad Oone sõnul esiliigasatsi karjääri lõpetama.

"Me oleme iga aasta arutanud, et mehed soovivad esiliigat: pered ja tööd, teemegi korra nädalas saalitrenni ja korra individuaalset pluss mäng. Meistriliigaga ei oleks meestel aega," selgitas Oone.

Tapa pani oma duubelmeeskonna välja kuueaastase vahe järel. Elmu Koppelmanni käe all mängivad peamiselt 15-16-aastased noored, kelle tuleviku nimel nüüd esiliigas osaletakse.

"Noorematele poistele, kes veel ei tiri sinna kõrgemasse mängu sisse, nende mängitamiseks ja kogemuse saamiseks," selgitas Koppelmann võistkonna komplekteeritust. "Mingil hetkel ka see üleminekuhetk, kus peab noorteklassist minema meesteklassi, see peab olema täidetud esiliiga mängudega."

Kaks eelmist hooaega jäi esiliigas koroonaviiruse tõttu lõpetamata. Tänavu, kui liigas osaleb 12 meeskonda, on kõigi soov, et hooaeg kulmineeruks medalite jagamisega.