Flora euromängu kohtunikud tulevad Maltalt, Tohver vilistab Euroopa liigas

Mängu peakohtunik on Trustin Farrugia Cann, kes on tänavu lisaks kahele Konverentsiliiga kohtumisele õigust mõistnud ka MM-valiksarja alagrupiturniiril. Teda abistavad äärtel Luke Portelli ja Duncan Sultana, mängu neljas kohtunik on Philip Farrugia. A. Le Coq Arenal kõlab avavile kell 19.45.

Eesti kohtunikebrigaad eesotsas Kristo Tohveriga asub samal ajal õigust mõistma Euroopa liiga alagrupiturniiri kohtumisel, kui vastamisi lähevad SK Rapid Wien (AUT) ja KRC Genk (BEL). Tohverit assisteerivad Silver Kõiv ja Sten Klaasen, neljanda kohtunikuna on ametis Juri Frischer. Kohtumine peetakse Viinis Weststadionil.

Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike komisjoni liige Uno Tutk hindab Rootsi õigusemõistjate tööd Konverentsiliiga C-alagrupi mängus. AS Roma (ITA) ja PFC CSKA-Sofia (BUL) neljapäevase kohtumise avavile kõlab Roomas Stadio Olimpicol Eesti aja järgi kell 22.