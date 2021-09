Eesti kurlingupaar alustab olulist hooaega

Pekingis toimuvatele 2022. aasta taliolümpiamängudele pääseb kurlingus kümme parimat segapaari võistkonda ning kaheksa pääset on tänaseks juba jagatud. Kaks viimast pääsejat otsustatakse kvalifikatsiooniturniiri käigus. Kurlingu mängija Harri Lill kinnitas, et alanud hooaja eesmärk on olümpiamängude pileti tagamine. "Olümpiamängude kaks viimast pääset jagatakse kvalifikatsioonivõistlusel detsembris ning täna käib meil iga liigutus sihiga kvalifikatsioonile, see on meie eesmärk number üks," sõnas Lill.

Kaldvee ja Lill segapaari teised hooaja peamised võistlused on jaanuaris toimuv maailmameistrivõistluste kvalifikatsioon ja maailmameistrivõistlused aprillis, kuhu pääseb kvalifikatsioonist neli tugevaimat riiki. "Maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonile pääsemiseks peame olema MK-etappidel paremad teistest Eesti segapaaridest ning meie peamiseks konkurendiks on täna Madissoni ja Kukneri võistkond," lisas Lill.

Möödunud nädalavahetusel võttis Eesti kurlingupaar osa Šveitsis toimunud Euroopa lahtistest meistrivõistlustest , mis lõpetati ühe võidu ja nelja kaotusega. "Tulemuse mõttes turniiriga rahule jääda ei saa, kuid mängulises mõttes täitsime enda seatud eesmärgid ära. Oleme tegelenud nende elementidega, mis tekitasid probleeme eelmistel maailmameistrivõistlustel ning tähelepanu all oli ka mängu stabiilsus, millest täna jääb veel puudu, et võita olümpiamängude võistkondi. Siiski näeme, et oleme alati kuni viimase kivini mängus ja kellelgi meie vastu kerge ei ole," võttis Lill kokku.

Lisaks võtab Eesti kurlingu esipaar osa mitmest MK-etapist nii Eestis kui välismaal. "Sel hooajal on Eestis toimuvatele MK-etappidele oodata väga tugevaid võistkondi ning kodumaised turniirid on meie jaoks väga olulised, et treenida ja võistelda tugevate konkurentide vastu, õppida ja paremaks saada," lisas Lill.

Segapaar Kaldvee ja Lill jätkab sel hooajal koostööd kahe välistreeneriga. Võistkonna peatreeneriks on Derek Brown, kelle juhendamisel võitis Ameerika Ühendriikide meeskond 2018. aasta taliolümpiamängudel kuldmedali. Brown külastab hooaja jooksul Tallinna igakuiselt, keskendudes eelkõige Eesti esindusvõistkondadele, kuid tema treeningutest on võimalik osa võtta ka teistel Eesti mängijatel ja võistkondadel. Eesti kurlingu võistkonnaga jätkab tööd ka Nicole Strausak, kelle juhendamisel tulid Kaldvee ja Lill 2019. aasta segapaari maailmameistrivõistlustel 5. kohale. Kaldvee ja Lille meeskonnaga on liitunud ka füsioterapeut Sirli Hinn, jõutreeningute treener Genes-Deivid Pikani ja spordipsühholoog Snežana Stoljarova.