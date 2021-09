Filter Maanteekarikasarja võitja Mihkels on saanud välisklubidelt pakkumisi

Jõgeva 7. rattaralli oli Mihkelsi jaoks eriline, sest just seal teenis ta pikemal võistlusmaal karjääri esimese etapivõidu. Eesti rattaspordimaastikul kõrget lendu tegev Mihkels loodab tulevikus sõita rohkem võidu välismaal.

Enne hooaega Mihkels endale Filter Maanteekarikasarja üldvõitu eesmärgiks ei seadnud, aga sai pärast teist etappi Pärnus aru, et see on võimalik.

Mihkels sõnas, et edu taga on järjepidev treenimine ning nüüd on arengut näha.

Filter Maanteekarikasarjast jäi Mihkelsil kripeldama Tallinna etapi teine koht, kus lasti Joosep Mesil eest ära sõita.

Enne Kuusalus toimunud etappi oli Mihkels saanud kaks päeva enne starti koroonavaktsiini ja oli enne starti palavikus. 13.-20. koht oli tema jaoks sellel päeval maksimum.

Järgmisel hooajal soovib Mihkels sõita rohkem välissõite, kui tänavu. Praegu on talle pakutud selleks mitmeid võimalusi, aga enne kindla otsuse tegemist ei soovi ta sellest avalikult rääkida.