Alžeeria judoka sai olümpiast loobumise eest kümneaastase võistluskeelu

Alžeeria judokale Fethi Nourinele ning tema treenerile Amar Benikhlefile määrati rahvusvahelise judoföderatsiooni poolt kümneaastane võistluskeeld, sest maadleja otsustas Tokyo olümpiamängudest loobuda, et vältida võimalikku kohtumist Iisraeli sportlasega Tohar Butbuliga.

Kuni 73 kg kaaluvate meeste seas heitlev Nourine loositi juuli lõpus ja augusti alguses toimunud Tokyo olümpiamängudel esimeses ringis vastamisi Sudaani judoka Mohamed Abdalarasooliga, aga võidu korral oodanuks teda Iisraeli esindaja. Intervjuus Alžeeria televisioonile sõnas Nourine, et ei tee oma "käsi mustaks" ja tema otsus on lõplik.

Rahvusvaheline judoföderatsioon teatas teisipäeval, et on määranud sportlasele ja treenerile kümneaastase keelu, sest paar "kasutas olümpiamänge platvormina, et protestida ning õhutada poliitilist ja religioosset propagandat".

Föderatsiooni distsiplinaarkomisjoni sõnul on tegemist selge ja tõsise põhikirja ja eetikakoodeksi rikkumisega. Nourine ei tohi osaleda ühelgi rahvusvahelise judoföderatsiooni võistlusel kuni 2031. aasta juulikuuni.

30-aastane Alžeeria judoka loobus samal põhjusel ka 2019. aasta maailmameistrivõistlustes. Toona talle karistust ei määratud.