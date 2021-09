Viljar Lipard tuli EM-il seitsmendaks

Treener Vladimir Stepanjan ütles, et on Lipardi esinemisega rahul, kuna kõik püstitatud eesmärgid said saavutatud. "Viljari eesmärk oli võistelda hästi nii parema- kui ka vasakukäeliste vastaste vastu ja see on tal väga hästi õnnestunud - ta tuli võitjana välja ka väga pingelistest kohtumistest. Nii strateegia kui taktika olid paigas, Viljar pidas pingele vastu ning andis endast maksimumi, võites ka maailmaedetabelis endast palju kõrgemal asuvaid judokaid," sõnas Stepanjan.

Tiitlivõistluse esimeses ringis alistas Lipard hollandlase Victor van Gerveni ja teises ringis norraka Gustav Brovoldi. Kolmandas ringis võitis Lipard väga tugevat Venemaa judokat, eelmise aasta pronksmedalisti Abrek Nagutševi, kes asub maailmareitingus (WRL) 14. kohal.

Nagutševil on lisaks möödunud aasta juunioride EMi pronksile ette näidata hõbemedal Coimbra juunioride Euroopa Karika etapilt ja 2019. aasta kadettide maailmameistrivõistluste kuldmedal. Lipardi ja Nagutševi kohtumine kujunes pingeliseks ja eestlane saavutas võidu lisaajal. Treeneri sõnul ei jõudnud Lipard pingelisele kohtumisele järgnenud veerandfinaali matši eel korralikult taastuda ning Eesti judoka viga otsustas kohtumise tulemuse prantslase kasuks.

Lohutusringis pidi Lipard tunnistama Ukrainast pärit judoka Yevhen Honcharko paremust. Ukrainlane asub maailmareitingu edetabelis neljandal kohal ning sel aastal võitis ta U21 EK-etapi Bucharestis ja osales ka kahel täiskasvanute MK-etapil, mille lõpetas viienda kohaga.

Lipard asetseb maailmareitingu edetabelis 22. kohal ning eestlase järgmiseks suurvõistluseks on 6. oktoobril algavad maailmameistrivõistlused.