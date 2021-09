Henry Räppo lõpetas Karlovy Vary maailmakarikaetapi 47. kohaga

Meeste eliidi võistlus peeti hommikul, mil veetemperatuur oli 18,7 kraadi. Paar tundi enne starti sadas ka vihma, mis muutis osaliselt munakiviteel toimunud rattaraja ohtlikumaks. Rattasõidu alguses pidi Räppo üle elama kukkumise ning see võttis eestlaselt võimaluse liidergruppi püüda. Kokkuvõttes jäi Räppo 47. kohale.

"Ujumine oli täna suhteliselt hea. Teisel ujumisringil nägin, et esimene grupp on üsna lähedal ning üritasin neid kätte saada, aga natuke jäi puudu. Rattasõidu esimesel laskumisel kukkusin, kuna austerlane Philip Pertl sõitis mulle tagant veidi sisse. Püsti tõustes sain aru, et liidergruppi enam kätte ei saa ning teistest grupis töötegijat ei ole. Sõitsime austerlasega koos edasi ning püüdsime järest kinni meie ees sõitvaid mahajääjaid. Rattasõit oli päris hea, sõitsin suurema võimsusega kui Eesti meistrivõistlustel ja kordagi ei tekkinud rasket hetke," selgitas sportlane võistlust.

Ta lisas, et plaanis joosta ühtlase tempoga lõpuni, aga kui liider talle ringiga järgi jõudis, sai ta aru, et tempode vahe ei olnud ülemäära suur. "Seejärel panin natuke juurde ja viimasel ringil jooksin kaaslastelt eest ära ning parandasin veidi oma üldkohta. Lõpetasin üllatavalt värskena. Üldjoontes jään rahule, ma tundsin, et vorm on väga hea, sest pärast rasket rattadistantsi suutsin joosta kiireima 10 km jooksuaja triatloni sees," ütles Räppo.

Karlovy Vary maailmakarikaetapi võitis sakslane Lasse Nygaard-Priester, kellele järgnesid britt Grant Sheldon ja ungarlane Csongor Lehmann.

Räppo võistleb järgmisena 18. septembril MM-sarja avaetapil Hamburgis.