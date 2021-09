Gümnasiaadil osaviskes hõbeda saanud Ründva tahab keskenduda hüppealadele

14-aastase Marta Ründva talenti nägi esmalt Ester Legonkov, kes tõi ta Saue Gümnaasiumi õpilasena TV 10 Olümpiastarti sarja etappidele ja kelle käe all võitis Ründva 2019 aastal 6-võistluse. Seejärel siirdus Ründva harjutama Tallinna Heiko Väädi ja Sven Andresoo juurde ning nõudlike juhendajate toel võitis septembri hakul Kuressaares 8-võistluse. Kogenud Sven Andresoo näeb Ründva tulevikku hüppealadel.

"Tulevikus ma isiklikult näen, et ta peaks ikka hakkama hüppama, aga eks elu näitab, et kas kaugus või kolmik. Pigem kolmik. Ta on kerge ja päris osav ja loodame, et saab oluliselt kiiremaks ka," ütles treener Sven Andresoo.

Kui viimati siin Kuresaares 2015 finaaliga olime, siis kahest vanuseklassist tulid sellised toredad tüdrukud nagu Anna Maria Millend, Elisabeth Pihela, Pippi Lotta Enok. Kas sa nüüd siin staadionil leidsid lisaks oma õpilastele, et on materjali?

"On, kui aus olla, siis mitte palju aga on. Kõik oleneb, kas nad tahavad ja nende puhul õigetele nuppudele vajutatakse," sõnas Andresoo.

Ka kiiret viskekätt näidanud Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilane ütleb, et tunneb hüpetes end kõige mugavamalt.

"Hüpped mulle ikka meeldivad, et seal on ikka rohkem tunnetust ja just kaugus - ja kolmikhüppes on mugavam, et saan rohkem aru, et mida ma teen. Teistel aladel on veel vaja natukene harjutada,"

Ründva isiklikud rekordid on kaugushüppes 5.51 ja kolmikhüppes 11.52 meetrit.

Sarnaselt Ründvale on mõlemas vanuseklassis varem TV 10-s sarja võitnud mitmevõiste meie naistippudest näiteks Ksenija Balta ja Grit Šadeiko. Eks aeg näitab, kas Ründvastki kasvab tulevikus rahvusvahelise klassiga sportlane.