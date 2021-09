Eesti naiste jalgpallikoondis loodab Sloveenia vastu näidata kiiremat mängu

"Kogu see aeg ju taga taustal käis, et tuleb september, kus me peame tippvormis olema ja valmis kordi ja kordi kiiremaks mängutempoks ja kordi jõulisemaks mängupildiks, ma usun, et suvi on andnud hea vundamendi," ütles Eesti koondise poolkaitsja Kairi Himanen.

Eelmise valiksarja lõpetas Eesti alagrupis viimasena, 1 punkti peal, väravate vahega miinus 39. Sellest valiksarjast on aga mõndagi õpitud.

"Aia taha läks küll. Ei saa salata, et tulemused ei olnud need, mis me ootasime, aga sealt oli kindlasti ka võtta õpetlikke häid momente kaasa, mõeldeski, et nüüd ootab ju ees Sloveenia esimese vastasena, kellega me tegelikult eelmine sügisring lõpetasime mängu," lisas Himanen.

Peatreener tunnistab, et temagi loodab selles tsüklis arenguhüpet näha, kas see ka kohe juhtub, seda ei tea ta lubada, sest koondis pole saanud palju koos treenida.

"Minu jaoks oli kõige suurem õppetund see, et meie füüsiline tase peab olema kõrgem. Kõik hakkab siit. Ja kui meil ei ole võimalik hoida seda tempot, teha neid asju kiiresti, ja teha neid 90 minutit, näiteks veebruarikuus Sloveeniaga, kui meil ei ole hooaeg - ja kõik hakkab siit," ütles

Eesti koondise peatreener Jarmo Matikainen.

Kohtumine Sloveeniaga toimub Pärnu rannastaadionil reedel.