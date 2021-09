TÄNA: kuidas läheb Kalev/Cramol Meistrite liigas?

BC Kalev/Cramo alustab ka uut hooaega lätlase Roberts Štelmahersi juhendamisel. Eesti mängijatest on klubis tagasi Kristjan Kitsing. Kõik leegionärid on mullusega võrreldes vahetunud ning uuenenud tiimis on neli ameeriklast ja kaks lätlast.

Sporting CP on üheksakordne Portugali meister, kes tuli üle 39 aasta taas oma riigi tšempioniks..

Võidu korral mängitakse kolmapäeval poolfinaalis Montenegro hõbeda Mornar Bariga. Ja kui see mäng võidetakse, siis ootab Kalev/Cramot finaalis kas sakslaste Bamberg, leedulaste Juventus või austerlaste Kapfenberg. Vaid kvalifikatsiooniturniiri võitja pääseb edasi põhiturniirile.

Algav hooaeg on FIBA Meistrite liigas kuues ja liigas osaleb uuel hooajal kokku 52 meeskonda 30 riigist.

BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok ütles, et hea soorituse korral on klubi väga heas löögihoos.

Mäng algab Saku suurhallis kell 20.00.