Tartu Ülikool sai kontrollkohtumises suure kaotuse

Laupäeval Henri Drelli koduklubi Pesaro alistanud Tartu Ülikool ei suutnud pühapäeval nii südikat esitust näidata ja pidi Brindisi Happy Casa paremust tunnistama.

Brindisi läks kohtumist esimese viie minutiga 5:17 juhtima, poolajaks juhtis Itaalia kõrgliigaklubi 22:46. Kolmanda veerandaja lõpuks suutis Tartu vahet vähendada ja viimasele veerandile mindi 40:51 kaotusseisus. Neljandal veerandajal tartlaste jõud rauges ja Brindis võitis kohtumise 49:81.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsi peatreener Toomas Kandimaa tunnistas, et viimasel veerandil sai meeskonnal jõud otsa. "Kartsin enne mängu, et meil läheb raskeks, kui teine mäng järjest ja meil ei ole kõige lihtsamad trennid olnud. Täna juhtus see, et esimese hooga löödi luu kurku. Alguses olime pabinas, siis saime mängu käima, aga viimasel veerandil sai jõud otsa ja lagunesime laiali," tõdes Kandimaa meeskonna pressiteate vahendusel.

Tartu Ülikooli resultatiivseim mängija oli 14 punkti visanud Märt Rosenthal. Lätlane Edmunds Elksnis lisas 12 punkti. Brindisi parim skoorija oli Riccardo Visconti, kelle arvele kogunes 19 punkti. Natan Adrian lisas 12 punkti.