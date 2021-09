Eesti noorsportlane võitis hõbemedali rahvusvahelisel aerutamisregatil

Fjodorova võitis U17 vanuseklassis ühesüsta 1000 meetri distantsil hõbemedali ajaga 4:14. Võitjaks tuli Slovakkia aerutaja Bianka Sidova ajaga 4:11 ja kolmanda koha pälvis Ungari esindaja Napsugar Fodor ajaga 4:16.

Fjodorova võistles ka ühesüsta 500 meetri distantsil kuuenda koha, ajaga 2:02. Samal distantsil võitis taaskord slovaklanna Bianka Sidova, kelle võiduaeg oli 1:55.

Koondise peatreeneri Koit Põdra sõnul näitas võistlus, et Eesti noored on võrreldes teiste riikide omavanustega konkurentsivõimelised. "Meil on materjali, millega edasi minna ja õigesti tegutsedes väga kaugele jõuda," tõdes Põdra.

U15 vanuseklassi jõudis 1000 meetri finaali ka Katrin Kolk, kes saavutas üheksanda koha ajaga 4:39. Kolk osales samuti ka 500 meetri distantsil, mille lõpetas üheksateistkümnendal kohal, ajaga 2:13.

Noormeeste U17 vanuseklassis saavutas 200 meetri distantsil Eesti kahene paat, koosseisus Mihhail Lehmus ja Aleksei Olenin, 14. koha. Kahesüst koosseisus saavutasid Lehmus ja Olenin 15. koha.