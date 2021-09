USA lahtistel tehti ratastoolitennises ajalugu

Naiste ratastoolitennises alistas maailma esinumber, hollandlanna Diede de Groot avatud klassi finaalis kindlalt 6:3, 6:2 maailma teise reketi, jaapanlanna Yui Kamiji.

Sellega sai De Grootist esimene ratastoolitennisist, kes teinud kuldse slämmi ehk võitnud ühel hooajal kõik neli suure slämmi turniiri ja lisaks ka olümpiakulla.

Varem pole ratastoolitennisistidel kuldne slämm isegi võimalik olnud, sest tihti on graafikud kattunud ja on tulnud valida paraolümpia või USA lahtiste vahel. Koroonapandeemia tõttu aasta võrra edasi lükkunud Tokyo mängud sobitusid aga ideaalselt mängukavva ja De Groot kasutas kohe võimaluse ka ära.

Ka paarismängus maailma edetabelis esikohal olev De Groot võitis koos kaasmaalanna Aniek Van Kootiga US Openil ka ratastoolitennise avatud klassi paarismänguturniiri, seal alistati finaalis 6:1, 6:2 Kamiji ja tema britist paariline Jordanne Whiley.

Meeste avatud klassis võidutses maailma esireket, jaapanlane Shingo Kunieda, kellele see on 21. slämmiturniiri võit. Huvitaval kombel on ta USA lahtistel võidutsenud seitsmeaastaste vahedega – 2007, 2014 ja nüüd 2021. Tänavuses finaalis alistas 37-aastane Kunieda 6:1, 6:4 maailma teise numbri, 23-aastase briti Alfie Hewetti.

Koos enda paarilise Gordon Reidiga tegi Hewett paarismängus kalendriaasta slämmi ehk koos võidutseti tänavusel hooajal kõikidel slämmiturniiridel.

Loetud tunnid pärast De Grooti kuldset slämmi sai samaga hakkama ka Quadi klassis võistlev austraallane Dylan Alcott, kes on enda klassis samuti maailma esireket. 30-aastane Alcott võitis sel hooajal kõik slämmid ja Tokyos ka paraolümpial kulla. US Openi finaalis alistas ta 7:5, 6:2 vaid 18-aastase hollandlase Niels Vinki, kes on edetabelis viiendal real.