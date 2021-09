Reinbok Meistrite liiga eel: vastased on väga kõvast puust

Valitsev Eesti meister korvpallis BC Kalev/Cramo võõrustab FIBA Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri, mis algab esmaspäeval Saku suurhallis. BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok ütles, et hea soorituse korral on klubi väga heas löögihoos.

BC Kalev/Cramo alustab ka uut hooaega lätlase Roberts Štelmahersi juhendamisel. Eesti mängijatest on klubis tagasi Kristjan Kitsing. Kõik leegionärid on mullusega võrreldes vahetunud ning uuenenud tiimis on neli ameeriklast ja kaks lätlast.

Eesti meistri esimene tõsine tuleproov on kodus, kui esmaspäevast reedeni võõrustatakse Saku suurhallis kuue meeskonna osalusel toimuvat FIBA Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri. Kalev/Cramo vastaseks on esmaspäeval üheksakordne Portugali meister Lissaboni Sporting. Võidu korral mängitakse kolmapäeval poolfinaalis Montenegro hõbeda Mornar Bariga. Ja kui see mäng võidetakse, siis ootab Kalev/Cramot finaalis kas sakslaste Bamberg, leedulaste Juventus või austerlaste Kapfenberg. Vaid kvalifikatsiooniturniiri võitja pääseb edasi põhiturniirile.

Algav hooaeg on FIBA Meistrite liigas kuues ja liigas osaleb uuel hooajal kokku 52 meeskonda 30 riigist.

Kui heas konditsioonis meeskond on, et alustada seda kvalifikatsiooniturniiri, kus vastased on päris kõvast puust?

Mõnus ootusärevus on juba sees. Käisime eelnevalt turniiril Leedus, nägime mis seisus me oleme. Meil olid mõned päevad aega asju sättida ja ma arvan, et hea soorituse korral oleme väga heas löögihoos.

Kas meeskond suudab selle turniiri võita, et pääseda lõpuks põhiturniirile?

Selle turniiri formaadi puhul, kus on suhteliselt karm süsteem, peame võtma mäng-mängult. Esimene fookus on võtta ära esimene mäng ja siis mõtleme edasi. Vastased on väga kõvast puust ja fookus peab olema paigas.

Mis on Lissaboni Sportingu trumbiks?

Lissabon on väga atleetlik võistkond, seal on pikkust, nad on väga energilised ja agressiivsed lauavõitluses, neile meeldib kiire mäng, nad ei häbene peale visata. See omakorda sätib meile kohustuse oma taktikast kinni pidada ja meil peab olema hea võistkondlik sooritus, et vastast alistada?

Kui head on Kalev/Cramo uued leegionärid?

Praegu oleme ikkagi hooaja täiesti algusjärgus. Ilmselt on praegi väga raske öelda, kes saab olema A ja O. Ameeriklased on toodud siia selleks, et nad toetaksid eestlaste võistkonda, kelle ümber me alati võistkonda ehitame. Nende tugi peab alati olema olemas.

Olete neli nädalat saanud koos treenida. Võistkond on veel üsna toores?

See on ka natuke loogiline. Seda on näha ka vastaste mängust ja meie enda mängust, et on veel palju lahtiseid otsi. Sellises faasis tuleb ette ootamatusi ja siis peab olema valmis neile hästi reageerima ja sellest välja ujuma.