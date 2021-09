Salah lõi Liverpooli võidumängus enda 100. värava

Liverpooli avavärava lõi 20. minutil egiptlane Mohamed Salah, kellele see on karjääri 100. värav Premier League'is. Salah on 30. mängija, kes on Inglismaa kõrgliigas 100 väravani jõudnud.

50. minutil viis Fabinho Liverpooli 2:0 juhtima, kümme minutit hiljem tegi Pascal Struijk karmi vea Harvey Elliotti vastu ning Leeds jäi kümnekesi. Jalavigastuse saanud 18-aastane Elliott viidi väljakult ära kanderaamil.

Lõppseisu vormistas teisel lisaminutil Sadio Mane.

Liigatabelis tõusis Liverpool kolmandaks, olles kogunud kümme punkti nagu ka liider Manchester United ja teisel kohal olev Chelsea.