Flora lõi Pärnu Vaprusele teisel poolajal viis väravat

Flora esimene värav sündis hoopis Pärnu omaväravast ning esimene poolaeg lõppeski valitseva meistri 1:0 eduseisul. Flora korraldas mängu viimasel 22 minutiga Pärnu Rannastaadionil korraliku väravasaju, kui 68. minutil lõi Sergei Zenjov värava ning lisas sellele kuus minutit hiljem veel penalti. Minut hiljem pikendas Danil Kuraksin Flora edu neljaväravaliseks, Kuraksin lisas klubi jaoks viienda värava viis minutit hiljem. Rauno Alliku pani 82. minutil mängule punkti, kui tegi seisuks 6:0.

Flora on võitnud 19-st mängust 14 ning on nüüd 46 punktiga liigatabelis kolmas, aga on mänginud neli mängu vähem kui teisel kohal asetsev Paide Linnameeskond ja kolm mängu vähem liigaliidrist Levadiast. Levadia ning Paide pühapäevast kohtumist saab vaadata kanalilt ETV2 ja ERR-i spordiportaalist.