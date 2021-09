Eesti külgvankripaar kindlustas Soome meistritiitli

Pärast Botniaringi etappi otsustati Soomes meistrivõistluste viimane etapp ära jätta, kuid hiljem otsust muudeti ning finaal sõidetakse sel nädalavahetusel Motopargis. Laupäevase võidusõidu start oli Pärmil-Lipstokil väga hea ning nad püsisid sõidu liidripositsioonil stardist kuni finišini. Oma parimat ringiaega Motopargis parandas ekipaaž üle sekundi ja välja sõideti aeg 1.32,1.

"[Laupäevane] võidusõit möödus liigagi hästi," ütles Lipstok Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni vahendusel. "Startides oleme sel aastal kolinal tahapoole kukkunud, aga nüüd õnnestus start suurepäraselt!"

Eero Pärmi neljas ja Lauri Lipstoki esimene meistritiitel on teenitud, kuid pühapäevane võidusõit võib tuua veel ühe võidu eestlaste pagasisse. "Ausalt öeldes on praegu sarnane tunne nagu 1. jaanuaril - olime valmis augusti lõpus ka Kemoras võitlema, kuid peale uudist etapi ära jäämisest on natuke tühi tunne," ütles Eero Pärm.

Tehnilisi muresid on tiimil olnud nii vähe, et need ei ole seganud kiiret sõitmist. Edukas hooaeg on toonud meeskonna suhtlusesse ka uue ütluse: kaks sõitu, kaks võitu. "Suurepärane aasta, maailma parim tiim - Pärm Racing Team - ja maailma parimad toetajad," võttis Lipstok Soome meistrivõistluste hooaja kokku.

Sel aastal saavutas ekipaaž üheksast võidusõidust kaheksa võitu ja ühe kolmanda koha. "Nüüd olen esimest korda Eesti ja Soome meister, kuid tekib küsimus, kuhu edasi?" lisas Lipstok.

Oktoobri esimesel nädalavahetusel plaanivad Pärm-Lipstok osaleda Saksamaal Oscherslebenis toimuval Sidecar Festivalil.