PSG kostitas vastast nelja väravaga

Ilma Neymari ja Lionel Messita mänginud PSG alustas väravatega 20. minutil, kui Ander Herrera pealöögiga Prantsusmaa kõrgliigaliidri 1:0 juhtima viis. Herrera lisas 11 minutit hiljem veel teise väravagi ning PSG läks poolajale 2:0 eduseisul.

Teisel poolajal säras säärevigastusest taastuv Kylian Mbappe, kes pääses 55. minutil Julian Draxleri söödust värava peale ning realiseeris Pariisi klubile kolmanda värava. 65. minutil tekitas Mbappe taas ohtliku olukorra ning Idrissa Gueye lõi väravavahi tõrjest lahtiseks jäänud palli Clermonti võrku, andes PSG-le nende neljanda värava, mis jäi laupäeval koduväljakul viimaseks.

Laupäeval pälvis võidu ka Marseille meeskond, kes alistas Bamba Diengi kahe värava abil Monaco 2:0.

Prantsusmaa jalgpalli kõrgliigas on PSG viiest mängust pälvinud 15 punkti ning asetseb liigatabelis esikohal. Pärast nelja mänguvooru on Angers ja Marseille kogunud 10 punkti, Clermont ja Lorient on viie mänguvooruga kogunud kaheksa punkti. Valitsev meister Lille on viiest mänguvoorust saavutanud vaid ühe võidu ning kaks viiki ja on viie punktiga 10. kohal.